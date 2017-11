Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Fouto disse-me que dividia comissões com Bruno”, afirma Catió Baldé

Em causa estão 2,4 milhões de euros relativos a Bruma e Ruben Semedo.

Por Octávio Lopes | 01:30

O empresário Catió Baldé reiterou ontem ao CM que o agente espanhol Jose Fouto lhe disse que dividiu com Bruno de Carvalho as comissões dos negócios de Bruma (vendido por 12 milhões de euros ao Galatasaray em 2013) e Ruben Semedo (saiu para o Villarreal por 14 milhões no início desta época). "Mantenho o que já afirmei - Fouto disse-me que dividia comissões com Bruno de Carvalho", sublinhou.



Tal como o CM noticiou ontem, Baldé e Fouto estiveram envolvidos numa discussão, na 5ª feira, num hotel de Lisboa, que terminou com ambos identificados pela PSP. Tal discussão teve a ver com a comissão que o Sporting pagou ao agente espanhol relativa a Ruben Semedo.



"Jose Fouto disse-me que não me falou na comissão de 1,4 milhões de euros porque tinha um acordo com o presidente do Sporting. Assegurou-me que tinha recebido em setembro a primeira tranche, no valor de 700 mil euros, e que a dividiu com Bruno de Carvalho."



Os 1,4 milhões em questão dizem respeito a 10 por cento do negócio de Ruben Semedo pagos pelo Sporting. Já o Villarreal pagou um milhão em comissões, que foi repartido por vários agentes, entre os quais se encontram Baldé e Fouto.



Baldé reafirmou ainda que no caso da transferência de Bruma para o Galatasaray tinha prescindido de uma comissão de um milhão de euros a "favor" do Sporting. "Na quinta-feira fiquei a saber que, afinal, o Sporting tinha pago essa verba. Fouto disse-me que recebeu esse milhão de euros e que o dividiu com Bruno de Carvalho."



Baldé não esconde que se sente "burlado" por Fouto, com quem tinha assinado um acordo para divisão de comissões no caso de Ruben Semedo, pelo que vai avançar com um processo em tribunal.



Agente espanhol vai para tribunal

Jose Fouto emitiu ontem um comunicado à imprensa em que diz que face às "graves acusações, mentiras e difamações feitas por Catió Baldé" vai avançar com um processo em tribunal, por "difamação e calúnia". Assegura, ainda, que não dividiu qualquer dinheiro com Bruno de Carvalho no negócio de Ruben Semedo ou de qualquer outro jogador.



Confrontado com este comunicado, o agente Catió Baldé afirmou que "Jose Fouto é desonesto e um homem perigoso".



Sporting SAD está a avaliar declarações

Fonte oficial da Sporting SAD disse ontem ao CM que o "departamento jurídico está a monitorizar as declarações dos dois agentes [Catió Baldé e Jose Fouto] e avaliará que ações deve ou não tomar".