Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus veta Bryan Ruiz no Sporting

Costa-riquenho pode apresentar-se em Alvalade após as férias, mas vai treinar à parte.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Jorge Jesus não quer a reintegração de Bryan Ruiz no plantel e se o jogador se apresentar após as férias vai treinar à parte, apurou o CM.



O treinador leonino já tem definidas as dispensas do plantel e não faz parte dos seus planos voltar a contar com Bryan Ruiz. O jogador costa-riquenho esteve a disputar a Gold Cup e tem direito a cumprir uma semana de férias. O avançado já afirmou que se vai apresentar em Alvalade após as férias, mas Jesus está disposto a colocá-lo a treinar à parte do restante plantel.



O treinador leonino já fez saber a Bruno de Carvalho que não conta com o atleta e o presidente e André Geraldes já se encontram no mercado à procura de clube para o costa-riquenho. Os leões pretendem fazer um encaixe financeiro na ordem dos cinco milhões de euros com o jogador, que tem contrato por mais uma temporada.



Além disso, Bryan Ruiz tem um dos salários mais elevados do plantel (a rondar os 2,4 milhões de euros brutos por temporada), o que também se irá traduzir numa poupança para a formação leonina.



Jorge Jesus já reforçou o plantel de forma a colmatar a saída do jogador, nomeadamente com a contratação do argentino Marcos Acuña ao Racing Avellaneda por 9,6 milhões de euros.



A integração do jogador no plantel está, para já, fora de questão. Mais, o número 10, que o costa-riquenho utilizou na época passada já foi atribuído a Alan Ruiz como um prémio pela confiança do técnico nas suas capacidades.



Bryan tem, assim, a porta do plantel fechada.