Vitória em choque com Júlio César

Relação entre o treinador e o guarda-redes brasileiro deteriorou-se depois de não ter sido utilizado na final da Taça de Portugal no passado mês de maio.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 01:30

A opção de Rui Vitória em entregar a titularidade a Svilar justifica-se também com o facto de o treinador ter perdido a confiança em Júlio César nos últimos meses.



Ao que o CM apurou, a relação entre o guarda-redes brasileiro e o treinador nunca mais foi a mesma desde a final da Taça de Portugal, em maio. O experiente guardião de 38 anos foi titular na caminhada até ao Jamor, mas Vitória entregou a baliza a Ederson no jogo decisivo.



Essa opção deixou Júlio César insatisfeito, mesmo depois de o jogador ter elogiado o treinador nos festejos do ‘tetra’, em que ambos se abraçaram de forma efusiva e em que o brasileiro pediu desculpa por alguns incidentes ao longo da temporada.



Porém, depois da final da Taça, a ligação deteriorou-se e já esta época o brasileiro voltou a transparecer um problema que tem vindo a alarmar o treinador: as lesões.



Depois de ter falhado o início da época, Júlio César voltou a ser chamado ao onze, mas alguns responsáveis do clube entendem que comprometeu na derrota com o Basileia (5-0) e no empate contra o Marítimo (1-1). Prestações que terão contribuído para que a falta de confiança de Vitória no brasileiro aumentasse.



Certo é que mesmo com o veterano apto clinicamente, Svilar foi o titular diante do Man. United e será o nº 1 no domingo frente ao Desp. Aves. Fonte oficial do Benfica disse ao CM desconhecer qualquer mal-estar entre o técnico e o guarda-redes.



Svilar diferente de Varela

Rui Vitória surpreendeu ao anunciar, minutos depois do erro de Svilar que deu a vitória ao Man. United na quarta-feira, que o belga será o titular no domingo diante do Desp. Aves.



Tratou-se de uma prova de confiança pública no guarda-redes de 18 anos, depois de uma falha, que o treinador não aplicou com Bruno Varela.



Depois do ‘frango’ no Bessa (derrota por 2-1 diante do Boavista), Vitória não atirou as culpas para o jovem de 22 anos e até o defendeu, mas a verdade é que nunca mais o voltou a lançar.