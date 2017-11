Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zivkovic abre porta a Heriberto no Benfica

Jogador dos ‘bês’ pode subir à equipa principal caso o sérvio seja emprestado.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:30

O Benfica está a preparar pequenos ajustes no plantel que irão acontecer em janeiro, na reabertura do mercado. Zivkovic pode sair por empréstimo até ao final da época e Heriberto Tavares, extremo da equipa B, é visto como uma aposta que pode integrar já o conjunto principal das águias, sabe o Correio da Manhã.



Mas não é só Zivkovic que pode deixar a Luz em janeiro. Também Rafa Silva e Gabigol devem sair. O extremo português tem mercado em Inglaterra, enquanto o avançado brasileiro deve regressar ao Inter de Milão para posteriormente ser cedido a um clube brasileiro.



Também para colmatar estas possíveis saídas, o nome de Heri, como é conhecido, surge bem colocado. O jovem internacional sub-21, de 20 anos, pode jogar em qualquer das faixas do ataque e também atrás do avançado. De resto, a veia goleadora do jogador está bem patente nos números que está a fazer esta época na II Liga.



Em 13 jogos oficiais leva nove golos apontados (é o segundo melhor marcador da competição).



A aposta em jogadores da equipa B é algo que agrada ao presidente Luís Filipe Vieira, que, sabe o Correio da Manhã, só admite ir ao mercado internacional caso surja um negócio de oportunidade.



Sistema inativo seis meses

O sistema de videovigilância da Luz não funcionou segundo os regulamentos entre dezembro de 2016 e maio deste ano.



Este é um facto dado como provado pelo Conselho de Disciplina, que não puniu as águias por não ter ficado provado que o Benfica foi o responsável pelo problema.



"Não queremos forçar ninguém"

"Não queremos forçar ninguém a ficar. Apenas queremos que fiquem o máximo que consigam. E, enquanto cá estiverem, que estejam felizes", disse ontem Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD, sobre os jogadores da equipa de futebol, em entrevista a um site britânico.



PORMENORES

Espanha chama pelo sérvio

Sevilha e Valência querem Zivkovic em janeiro. O Benfica só admite o empréstimo do médio, até porque o internacional sérvio deve estar no Mundial da Rússia no próximo ano.



Rafa na rota de saída

Rafa Silva continua sem convencer na Luz e deve sair em janeiro. O Wolverhampton já terá demonstrado interesse.