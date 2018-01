Administração dos CTT quer fechar 22 lojas

Saiba quais os balcões que estão em risco de encerrar.

15:46

A administação dos CTT pretende encerrar 22 lojas, incluindo três no Porto e três em Lisboa. O plano, noticiado esta terça-feira pelos jornal online ECO, foi enviado à Comissão de Trabalhadores da empresa, com um pedido de parecer e faz parte do palno de reestruturação da empresa.

Segundo o documento revelado pelo ECO, a lista das 22 estações de correio a fechar é a seguinte:



Junqueira (Lisboa), Socorro (Lisboa), Olaias (Lisboa), Galiza (Porto), Asprelas (Porto), Areosa (Porto), Avenida (Loulé), Universidade (Aveiro), Termas de S. Vicente, Riba d’Ave, Paços de Brandão (Santa Maria da Feira), Lavradio (Barreiro), Freamunde, Filipa de Lencastre (Belas), , Camarate, Calheta (Ponta Delgada), Barrosinhas (Águeda), Araucária (Vila Real), Alpiarça, Alferrarede, Aldeia de Paio Pires e Arco da Calheta (Madeira).

No final do primeiro semestre de 2017, os CTT dispunham 613 lojas próprias, 1.744 lojas em parceria (postos de correio) e 2.020 postos de venda de selos.

O plano de reestruturação da empresa, divulgado há duas semanas, já previa o fecho de balcões. Está prevista também a saída de 1000 trabalhadores da empresa até 2020

A austeridade na empresa liderada por Francisco Lacerda também atinge os administradores, que vão ter salários reduzidos até 25% e cortes nos prémios de gestão. A queda de 57% dos lucros nos primeiros nove meses do ano levaram a empresa a por em marcha um plano de reestruturação.

Lembres-se que, esta quarta-feira, na Assembleia da República, será discutido o requerimento do PCP para ouvir o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, sobre as medidas anunciadas. Em dezembro, o PS rejeitou a proposta dos comunistas de renacionalizar a empresa