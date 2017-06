Casal oferece salário milionário para trabalho em casa assombrada

Uma família colocou um anúncio na internet, à procura de uma ama para cuidar dos dois filhos, onde afirma pagar um ordenado de 56 mil euros, no Reino Unido.

Mesmo com um salário milionário a família parece não encontrar alguém que fique com eles. As últimas cinco amas despediram-se por actividades sobrenaturais.

A casa da família britânica é conhecida por estar assombrada.

A pessoa que aceitar viver com presenças indesejadas, além de ter um ordenado milionário para cuidar de duas crianças, uma de cinco anos e a outra de sete anos, terá a seu dispor uma cozinha privada, 28 dias de férias anuais e um quarto, onde passará obrigatoriamente quatro noites por semana.

Na famosa casa assombrada, é normal ouvirem-se barulhos estranhos, vidros a partirem-se e móveis a moverem-se sozinhos, segundo antigas trabalhadoras que não se mostraram corajosas o suficiente para este trabalho.

