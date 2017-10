Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Fantasma' volta a assombrar escola secundária

Já é a segunda vez este mês que o estabelecimento capta os estranhos movimentos.

18:53

A secundária Deerpark CBS em Cork, na Irlanda, parece ser a escola "mais assombrada do mundo". Isto porque, em menos de um mês, já foram duas as vezes em que as câmaras de segurança do estabelecimento captaram movimentos estranhos que muitos dizem ser fantasmas.



Há cerca de três semanas foi partilhado no YouTube um vídeo que mostrava, alegadamente, a atividade paranormal que ocorria no local. Nestas imagens, captadas cerca das três horas da manhã, é possível ver e ouvir uma porta a bater e armários de cacifos a mexerem freneticamente sem explicação.







Agora, um novo vídeo foi publicado na mesma rede social. Neste, com data de 26 de outubro e filmado cerca das 5h30 da madrugada, uma cadeira move-se sem motivo e uma mochila cai inexplicavelmente de um cacifo.







A escola data de 1828 e o diretor, Kevin Barry, admitiu já, citado pelo The sun já ter sido alertado para estes movimentos", acrescentando não saber se alguém "encenou muito bem uma piada".



Os vídeos, partilhados pelo canal DEERPARKCBS, também lançam a pergunta: "Assombração ou Encenação?"