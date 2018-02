Viajante do tempo garante ter visitado o ano 5000

Homem assegura ter provas fotográficas e deixou aviso à Humanidade.

Um 'viajante do tempo', conhecido apenas pelo nome Edward, alega ter visitado o ano 5000. O homem garante ter participado muma experiência secreta iniciada em 2004 e que o permitiu viajar no tempo e trazer provas fotográficas da sua aventura.O alegado viajante deu uma entrevista à Apex TV num local remoto para preservar a sua identidade. Durante a reportagem, assegurou ter provas de que, daqui a três mil anos, a cidade de Los Angeles estará debaixo de água devido ao aquecimento global.De resto, esse cenário será natural no futuro, diz o alegado viajante, que adianta que os humanos do futuro viverão em plataformas gigantes de madeira acima do nível da água, uma vez que todo o gelo derreteu e a maiorparte das grandes cidades mundiais ficaram submersas."Foi uma experiência inacreditável. Estava numa plataforma de madeira gigante, mas não era o único: também havia casas e outras coisas, tudo feito de madeira. Mais tarde apercebi-me que estava na mesma cidade de onde saí, Los Angeles, mas esta estava debaixo de água", diz o homem. Ao falar com quem o rodeava, confirmaram-lhe que a culpa da inundação foi do aquecimento global.Já a semana passada outro homem, conhecido apenas pelo nome Noah , disse também ter viajado no tempo e que estava a arriscar a vida para dizer às pessoas o que irá acontecer no ano 2030. Noah diz que Yolanda Renee King, filha de Martin Luther King Jr, será Presidente dos EUA, apesar de apenas ter 21 anos nessa altura (quando a legislação norte-americana obriga a que o presidente tenha, no mínimo, 35 anos de idade).O homem garantiu, também, que Donald Trump irá ser reeleito, mas recusou-se a dizer quem o irá suceder. "Não vos posso dizer o nome do próximo presidente porque ele vai fazer algo muito mau e ele já é, agora, uma importante figura política, por isso não posso mesmo adiantar mais nada", assegurou.