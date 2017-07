Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçadora espanhola tinha denunciado ameaças há três meses

"Recebo ataques desde 2015, mas agora tornaram-se insuportáveis", disse Mel.

Por Daniela Vilar Santos | 12:46

Melania Capitán, a caçadora mais famosa do mundo, já tinha denunciado em 2015 que recebia ameaças. A espanhola suicidou-se, esta quinta-feira, e já correm rumores nas redes sociais que a jovem não aguentou os ataques que foi recebendo ao longo dos anos por ser caçadora.



"Recebo ataques desde 2015 mas agora tornaram-se insuportáveis", disse Mel num dos vídeos que publicou no Facebook.



"Vamos calar-te com uma bala" e "espero que alguém te espanque e te dê quatro meses de coma", são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais da jovem.



Mel chegou mesmo a ter problemas no emprego com as atitudes de quem não aceitava o seu hobbie. Três pessoas dirigiram-se ao trabalho da mulher e pediram ao chefe que esta fosse despedida. "Os meus superiores disseram que não deram importância e que não me devia preocupar", explica Mel que acabou por falar com um advogado e denunciar o caso à Guardia Civil. "Dei todos os nomes e apelidos dos que me têm feito a vida impossível através do Facebook", acrescentou.



Melania aprendeu com o pai a caçar quando era pequenina e nunca mais deixou de praticar esta atividade. Há alguns anos criou um Facebook para partilhar as aventuras na caça mas de imediato começou a receber ameaças e insultos de defensores dos animais.