Morreu a caçadora mais famosa do mundo

Melania Capitán foi encontrada sem vida esta quarta-feira.

Por Ana Ferreira Silvestre e Daniela Vilar Santos | 11:08

Melania Capitán, de 27 anos, jovem caçadora e conhecida blogger, foi encontrada morta esta madrugada, numa quinta em Huesca, em Aragão, Espanha. A mulher era uma das caras mais conhecidas do mundo.

Mel, como era conhecida pelos amigos e no mundo da caça, pôs termo à vida. Segundo a revista Jara y Sedal, a mulher despediu-se dos amigos mais próximos.

A jovem catalã, que vivia em Huesca desde os três anos de idade, era uma das caras mais conhecidas do mundo da caça, também pelas constantes publicações nas redes sociais. Com mais de 32 mil seguidores no Facebook e 6 mil no Instagram, Mel partilhava com os fãs as suas experiências cinegéticas. Há uns meses, associações de defesa dos animais vieram a público criticar os atos ditos "cruéis" da caçadora.

Recentemente, a jovem denunciou as ameaças que sofreu por parte das associações, nas redes sociais. Depois de conhecida a morte da caçadora, vários comentários foram feitos nas redes sociais, muitos deles, em forma de insulto.

Três dias antes do incidente, Mel havia publicado uma imagem do seu cão, na página de Facebook, com um texto fazendo alusão ao calor que se fazia sentir naquela tarde.

Nessa mesma publicação, e depois de já conhecida a morte, algumas pessoas comentaram, em tom de insulto. "Está calor porque estás a arder no inferno", escreve uma utilizadora. "Apodrece no inferno e obrigada por deixares de assassinar animais inocentes, só por ego e cobardia", continua. "Fizeste um favor à humanidade, adeus!", conclui.

"Ela está viva, não se preocupem. O que aconteceu é que deixou a caça e está agora no casting para o Walking Dead, esperem pela próxima temporada", escreveu outro utilizador.

"Estava tão amargurada que teve de se matar (…) menos mal que se matou a ela mesma, e não pobres animais (…) foi o melhor que fez ultimamente", podemos também ler.