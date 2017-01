George Michael sem funeral um mês após morte

George Michael morreu de overdose de drogas





As últimas imagens de George Michael George Michael morreu sozinho em casa em Oxfordshire, em Londres, na manhã do dia de Natal. Foi encontrado pelo namorado, Fadi Fawaz, quando este se dirigiu até à casa do cantor para irem almoçar.



"Estava deitado na cama [...] As coisas estavam um pouco complicadas ultimamente, mas ele estava muito entusiasmado com o Natal... e eu também. Agora tudo está arruinado, mas eu quero que as pessoas o relembrem da forma que ele era: uma boa pessoa", afirmou Fawaz na altura.



Fãs prestam homenagem a George Michael George Michael é o nome artístico de Georgios Kyriacos Panayiotou, músico britânico de ascendência grega que integrou o duo Wham, com Andrew Ridgeley, e se destacou também a solo na música pop, tendo vendido mais de cem milhões de discos.



Com os Wham é o intérprete de canções como "Careless Whisper", "Wake me up before you go-go", "Freedom" e "Last Christmas", uma das mais conhecidas músicas pop de Natal.



"A polícia tem sido extraordinária. Não me acusaram – nunca! Deram-me bastante apoio", disse Fadi Fawaz ao Mail Online.George Michael morreu sozinho em casa em Oxfordshire, em Londres, na manhã do dia de Natal. Foi encontrado pelo namorado, Fadi Fawaz, quando este se dirigiu até à casa do cantor para irem almoçar."Estava deitado na cama [...] As coisas estavam um pouco complicadas ultimamente, mas ele estava muito entusiasmado com o Natal... e eu também. Agora tudo está arruinado, mas eu quero que as pessoas o relembrem da forma que ele era: uma boa pessoa", afirmou Fawaz na altura.George Michael é o nome artístico de Georgios Kyriacos Panayiotou, músico britânico de ascendência grega que integrou o duo Wham, com Andrew Ridgeley, e se destacou também a solo na música pop, tendo vendido mais de cem milhões de discos.Com os Wham é o intérprete de canções como "Careless Whisper", "Wake me up before you go-go", "Freedom" e "Last Christmas", uma das mais conhecidas músicas pop de Natal.

Fotogaleria 3 Fotos As últimas imagens de George Michael Cantor morreu no dia de Natal aos 53 anos. Foto Splash News

Fotogaleria 22 Fotos Fãs prestam homenagem a George Michael Memoriais ao cantor começaram a surgir esta manhã. Foto Neil Hall / Reuters

O que achou desta notícia?







28.6% Muito insatisfeito

28.6% 28.6%

28.6%

28.6%

28.6% 14.2% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







28.6% Muito insatisfeito

28.6% 28.6%

28.6%

28.6%

28.6% 14.2% Muito satisfeito Outras 7 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um mês depois da morte de George Michael, o corpo do cantor ainda não foi entregue à família o que impede que se realize o funeral. As autoridades afirmam que ainda estão à espera dos exames toxicológicos.Michael terá morrido de overdose de drogas, segundo avançou um primo do cantor. A revelação foi feita num programa de televisão onde o familiar acrescentou que o interprete de "Careless Whisper" terá misturado antidepressivos com drogas pesadas.Fadi Fawaz, o namorado de George Michael, foi interrogado no início de janeiro pela polícia durante mais de cinco horas para ajudar na investigação à morte do cantor. Foi Fawaz quem descobriu Michael morto em casa na manhã do dia de Natal.