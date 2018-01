Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo envia condolências ao homólogo italiano por vítimas de descarrilamento de comboio

Três pessoas morreram e 12 ficaram gravemente feridas no acidente.

Por Lusa | 20:46

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou esta quinta-feira uma mensagem de condolências ao seu homólogo italiano pelas vítimas do descarrilamento de um comboio em Milão, que matou pelo menos três pessoas e fez dezenas de feridos.



"Foi com grande consternação que tomei conhecimento do descarrilamento de um comboio na cidade de Milão, que causou um número elevado de vítimas mortais e de feridos", pode ler-se numa nota publicada na página da Presidência da República.



A mensagem enviada ao Presidente da República de Itália, Sérgio Mattarella, refere, ainda, que "neste momento difícil" o pensamento "está com as vítimas, as suas famílias e todos os que foram afetados por este fatídico acontecimento".



"Transmito assim através de Vossa Excelência, em nome do Povo português e no meu próprio, as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas, bem como votos de rápidas melhoras a todos os feridos", afirma.



O descarrilamento ocorreu cerca das 07h00 (06h00 de Lisboa) nos arredores de Milão e provocou, além de três mortos e 12 feridos graves, cerca de cem feridos ligeiros, segundo Cristina Corbetta, porta-voz dos serviços de emergência.



De acordo com depoimentos recolhidos pelos meios de comunicação italianos, o comboio "começou a tremer fortemente, como se passasse por cima de pedras, depois houve uma travagem forte e o comboio descarrilou".



O Ministério Público de Milão abriu um inquérito e, segundo relatos os média, os investigadores já estão a interrogar o maquinista do comboio.



O acidente ocorreu perto de Segrate, nos subúrbios a nordeste de Milão, uma das últimas paragens antes da chegada a Milão. Este comboio regional saiu de Cremona às 05:32 da manhã (04:32 em Lisboa) e a chegada estava prevista para as 07:24 (06:24 em Lisboa).



A maioria dos passageiros seguia para o trabalho, havendo também estudantes a bordo do comboio.



O comboio, composto por seis ou oito vagões, de acordo com a comunicação social, pertence à empresa regional Lombardia Trenord, de propriedade do grupo público Trenitalia e Ferrovie Nord Milano FNM, uma empresa ferroviária que opera principalmente no norte da península.