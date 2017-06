Mulher atirou filho bebé pela janela para o salvar das chamas

Por entre as histórias da tragédia, de sobrevivência e de perda no incêndio que esta noite destruiu a Grenfell Tower, torre residencial na zona oeste de Londres, matando pelos menos seis pessoas e ferindo outras 70, há também quem relate milagres no meio das chamas. Várias testemunhas e residentes que conseguiram escapar do edifício relatam que uma mulher desesperada atirou o próprio filho bebé da janela do apartamento onde vivia.

Samira Lamrani, que vive perto do local da tragédia, conta aos meios de comunicação ingleses como tudo aconteceu. "As pessoas surgiam às janelas, a baterem freneticamente nas janelas, a gritarem por ajuda. Foi horrível", relata a jovem.

"De repente vi uma mulher que espeitava por uma janela entreaberta, no 9.º ou 10.º andar. Agitava os braços e depois voltou a durgir com uma criança ao colo. Viu que estavam várias pessoas cá em baixo e fez sinal que ia atirar o bebé. Tinha esperança que alguém o conseguisse agarrar e salvá-lo daquele inferno", conta Samira.

E o milagre aconteceu mesmo. Um homem conseguiu agarrar a criança antes desta cair no chão. "Um senhor ao meu lado lançou-se em corrida e conseguiu salvar o bebé", con a inglesa emocionada.

"Vimos todos coisas horríveis. Em todos os pisos, pessoas desesperadas por ajuda. Vi gente a improvisar para-quedas para tentar sair pela janela. E as crianças. Vou-me lembrar sempre das crianças. Os gritos de socorro vão ficar na minha memória", conclui a mulher.

