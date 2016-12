O motorista a quem roubaram o camião da morte

O homem que foi encontrado morto no lugar do pendura do camião que matou 12 pessoas em Berlim é um camionista polaco. Lukasz Urban, de 37 anos, era cunhado do dono do camião, o compatriota Ariel Zurawski, que tem uma empresa de transportes na Polónia, junto à fronteira com a Alemanha.

Ariel falou com Lukasz por volta do meio-dia de segunda-feira. Relatou o teor da conversa esta terça-feira, à imprensa polaca. Diz que o camionista estacionado o veículo num bairro "com muitos muçulmanos", onde foi comer um kebab.

Terá sido a mulher, que lhe ligou por volta das 15h00, a última pessoa a falar com Lukasz. Ariel conta que notou algo estranho pouco depois. "Às 15h45, vimos pelo GPS da viatura que o camião estava a andar para trás e para frente. Como se alguém estivesse a aprender a conduzi-lo. Percebi que alguma coisa estava errada".

Depois do massacre que matou pelo menos 12 pessoas, Ariel viu uma foto de Lukasz, enviada pela autoridades alemãs. O jornal Daily Mail cita as suas declarações: "Tive de o reconhecer e dizer-lhes que era o meu cunhado. Percebi que tinha feridas de facadas, ele lutou pela vida. A cara estava inchada e tinha vestígios de sangue". Mas Ariel foi informado de que o cunhado não morreu das facadas. "A polícia informou-me que ele foi alvejado com uma arma de fogo. Apesar de ter sido esfaqueado, morreu com um tiro".

O GPS da viatura mostra que esta terá sido desviada perto da praça de Berlim onde aconteceu o atentado. Lukasz estava a transportar barras de aço de Itália para a Alemanha, mas nunca chegou ao destino. Pelas 20h00 (19h00 em Portugal) o camião foi conduzido contra as pessoas que estavam no mercado de Natal. O camionista polaco já estaria morto antes de o ataque começar, tendo o agressor deixado o seu corpo lugar do pendura do camião

Lukasz Urban era camionista há 15 anos. Deixa a mulher e um filho adolescente.

