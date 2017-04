Pai mostra filhos bebés mortos com gás sarin

O Observatório para os Direitos Humanos da Síria afirmam que o ataque foi levadoi a cabo por aviões de guerra pertencentes ao exército militar Sírio.



O exército americano e as forças russas que estão na Síria acreditam que as forças governamentais do país são os responsáveis pelo bombardeamento químico.O Observatório para os Direitos Humanos da Síria afirmam que o ataque foi levadoi a cabo por aviões de guerra pertencentes ao exército militar Sírio.O gás sarin é um químico que causa dores inimagináveis no corpo e é praticamente impossível de detetá-lo, até porque não tem odor ou sabor. Basta as pessoas estarem expostas para serem afetadas.

Um pai foi fotografado com os seus dois filhos nos braços, depois das crianças terem sido mortas, esta quarta-feira, por um ataque com gás sarin.Abdul Hamid Youssef, o pai das crianças, pediu ao mundo para ver as imagens, com o objetivo de sensibilizar as pessoas para os horrores por trás deste ataque. Nas fotografias, as crianças aparecem cobertas com um lençol branco no colo do pai.Além de Ahmed e Aiya, Abdul perdeu outros 18 familiares no ataque desta terça-feira, entre eles a sua mulher. Pelo menos 72 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas.