Irmão de ex-ministro Miguel Macedo foi apanhado a espiar

António Macedo responde por acesso ilegítimo, abuso de poder e peculato.

Por Fátima Vilaça | 01:30

O irmão do antigo ministro da Administração Interna Miguel Macedo foi acusado pelo Ministério Público de Braga pela prática de três crimes de acesso ilegítimo, peculato e abuso de poder. António Macedo, que é oficial de justiça no Departamento de Investigação e Ação Penal de Braga, foi apanhado a vigiar um processo em que um empresário da cidade era arguido.



O Ministério Público não conseguiu apurar se Macedo recebeu contrapartidas pela entrega de informações. O funcionário judicial está suspenso de funções e o procurador responsável pela investigação pede mesmo que seja impedido de exercer a profissão.



O oficial de Justiça, já com antecedentes por crimes do género, foi apanhado por técnicos do Ministério da Justiça chamados a Braga para investigar alegadas fugas de informação para a imprensa. Os informáticos detetaram dezenas de acessos a um processo que não estava entregue a Macedo.



Na análise ao computador do oficial de justiça encontraram 22 acessos ao mesmo processo, muitos deles feitos fora do horário de expediente e até ao domingo.



António Macedo é acusado ainda de ter acedido ao processo em papel, do qual fez mais de 200 fotocópias que entregou, em mão, ao empresário que era arguido no processo. O encontro aconteceu numa pastelaria da cidade e foi testemunhado por várias pessoas.



O irmão de Miguel Macedo arrisca penas que vão de um a cinco anos de prisão. O ex-ministro recusou falar do assunto.