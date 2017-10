Novo ministro Siza Vieira diz que entra num governo "fragilizado"

Amigo de António Costa admite que o país está "devastado" e que o "Estado falhou".

16:48

Pedro Siza Vieira, o novo ministro-Adjunto do Primeiro Ministro, confessou esta quinta-feira que entra no governo num momento especialmente difícil:





"Claro que estou motivado. Temos um país devastado, o Estado falhou e temos um Governo fragilizado. Só aceitaria este cargo estando motivado. Por isso claro que estou motivado", disse o novo governante ao jornal online ECO.



O advogado, que substituiu Eduardo cabrita - que passou para a Administração Interna- adianta que ainda não escolheu a equipa. "Tive apenas umas horas para dar uma resposta", justifica.



Pedro Siza Vieira tem trabalhado em vários dossiers que envolvem empresas e contratos do estado. Por nomeação do atual governo, trabalhou para o consórcio Atlantic Gateway na privatização da TAP e na resolução do Banif.

O advogado trabalha na firma Linklaters desde 2002. Foi conselheiro legal na Câmara Municipal de Lisboa, tendo trabalhado com o governo de Macau. É professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa de Arbitragem.