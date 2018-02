Rui Rio admite "nova fase" após reunião de duas horas e meia com Costa

Novo líder do PSD quer negociar descentralização e do futuro quadro comunitário.

Por Lusa | 14:46

O presidente do PSD admitiu que há "uma nova fase" nas relações com o PS e anunciou que irá ainda esta terça-feira indicar os interlocutores para o diálogo com o Governo nas áreas da descentralização e do futuro quadro comunitário.

"Estivemos os dois a tratar mais do que possa consubstanciar políticas positivas e não estivemos a carregar naquilo que nos divide", afirmou Rui Rio no final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, que durou quase duas horas e meia.

Rui Rio anunciou que, já esta terça-feira, na primeira reunião da Comissão Política Nacional irá indicar os interlocutores do PSD para avançar no diálogo com o Governo em dois dossiês: a descentralização e o futuro quadro comunitário, o chamado pós-2030.



O presidente do PSD apontou ainda outros dois temas abordados na reunião que são "relevantes, mas não com tanta urgência": a justiça e a segurança social, campo no qual deixou uma ressalva.



"Nunca estará em causa, no caso da segurança social, qualquer alteração à situação presente: é tomarmos as medidas, fazermos a reforma relativamente àquilo que vai ser a segurança social daqui a 10, 20, ou 30 anos", afirmou.



Rio acrescentou ainda que apesar de a reunião ter sido com os líderes dos dois maiores partidos "não quer dizer" que não sejam envolvidas as restantes forças partidárias.