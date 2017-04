Filho que escondeu cadáver da mãe nega ter ficado com reforma

Uma professora reformada com 73 anos foi encontrada esta segunda-feira morta na casa onde vivia com o filho, em Almargem do Bispo, Sintra. Pedro vivia com a mãe morta há um mês em casa, facto que confessou à PJ, que está a investigar o caso.

"Não me recordo do dia exato. Sei que a minha mãe não queria ser sepultada, queria ser cremada e eu, sem saber o que havia de fazer à vida, olhe, escondi o corpo", confessa."As pessoas já andavam desconfiadas, que eu não sou parvo. Ontem uma teve coragem [de pedir para entrar em casa], finalmente", disse, aludindo à senhoria, a quem pediu desculpa pelo que "está a passar".Quanto à pensão de 454 euros atribuída à mãe, único sustento da casa, Pedro nega que tenha sido esse o motivo que o levou a guardar o corpo. "Nego com todas as forças do meu ser", diz. "Mas as pessoas podem pensar o que quiserem. Se quiserem pensar que ia fugir com 454 euros, que pensem".Recorde-se que