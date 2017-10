José Sócrates acusado de 31 crimes

Antigo primeiro-ministro e mais 27 arguidos suspeitos de corrupção.

10:35

Três crimes de corrupção passiva de titular de cargo público, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documento e 3 de fraude fiscal qualificada. São estes os crimes de que o Ministério Público acusa o antigo primeiro-ministro José Sócrates.A Procuradoria-Geral da República anunciou esta quarta-feira que a acusação contra os 28 arguidos do processo Operação Marquês está concluída. Entre os acusados estão Carlos Santos Silva, o amigo de Sócrates que terá servido de testa de ferro em todo o esquema de corrupção e branqueamento de capitais, a ex-mulher de Sócrates, Sofia Fava, o antigo presidente do BES, Ricardo Espírito Santo e os anteriores administradores da PT, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro.O comunicado do Ministério Público lista os 28 arguidos, 19 individuais e 9 coletivos, e os crimes de que são acusados (ver abaixo)No resumo da acusação - que o MP diz ter mais de 4 mil páginas - a PGR explica que a investigação apurou que Sócrates usou Carlos Santos Silva e o Grupo Lena para receber milhões de euros obtidos ilegitimamente. Os pagamentos eram feitos Por Joaquim Barroca a Carlos Santos Silva, mas o verdadeiro destinatário seria Sócrates. O MP defende ainda que Ricardo Salgado fez chegar avultadas quantias ao antigo primeiro-ministro, depositadas em contas na Suíça por Hélder Bataglia.O envolvimento de Armando Vara diz respeito ao negócio de Vale do Lobo. O então administrador da CGD terá desviado milhões deste negócio para Sócrates, usando o Grupo Lena e as contas na Suíça do primo de Sócrates, José Paulo Pinto de Sousa.Segundo o MP, Carlos Santos Silva fazia chegar a Sócrates avultadas quantias em dinheiro vivo, que suportavam a vida luxuosa do antigo governante em Paris. No entender do MP, também a ex-mulher de Sócrates, Sofia Fava, e outros três arguidos colaboravam nesta prática.Ricardo Salgado é acusado de corromper Sócrates e também os administradores da PT, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro.

- José Sócrates (ex-primeiro-ministro): corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada



- Carlos Santos Silva (empresário): corrupção passiva de titular de cargo político, corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada.



- Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena): corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.



- Ricardo Salgado (ex-presidente do BES): corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.



- Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT): corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.



- Henrique Granadeiro (ex-gestor da PT): corrupção passiva, branqueamento de capitais, peculato, abuso de confiança e fraude fiscal qualificada.



- Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD): corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- Helder Bataglia (empresário): branqueamento de capitais, falsificação de documento, abuso de confiança e fiscal qualificada.



- Rui Horta e Costa (administrador não executivo dos CTT): corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- Bárbara Vara (filha de Armando Vara): branqueamento de capitais.



- José Diogo Gaspar Ferreira (ex-diretor executivo do empreendimento Vale de Lobo): corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates): branqueamento de capitais.



- Gonçalo Trindade Ferreira (advogado): branqueamento de capitais e falsificação de documento.



- Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva): branqueamento de capitais.



- João Perna (ex-motorista de Sócrates): branqueamento de capitais e detenção de arma proibida.



- Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates): branqueamento de capitais e falsificação de documento.



- Luis Ferreira da Silva Marques (funcionário da Infraestruturas de Portugal): corrupção passiva e branqueamento de capitais.



- José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infraestruturas de Portugal): corrupção ativa e branqueamento de capitais.



- Rui Mão de Ferro (sócio administrador e gerente de diversas empresas): branqueamento de capitais e falsificação de documento.



- Lena Engenharia e Construções, SA: corrupção ativa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- Lena Engenharia e Construção SGPS: corrupção ativa e branqueamento de capitais.



- Lena SGPS: prática de crimes de corrupção ativa e branqueamento de capitais.



- XLM-Sociedade de Estudos e Projetos Lda: branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- RMF-Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda: branqueamento de capitais



- XMI -- Management & Investmenst SA: corrupção ativa e branqueamento de capitais.



- Oceano Clube -- Empreendimentos Turísticos do Algarve SA: fraude fiscal qualificada.



- Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA: fraude fiscal qualificada.



- Pepelan -- Consultoria e Gestão SA: fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.