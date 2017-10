Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Aquela m... ainda não entupiu...", disse Sócrates sobre vendas do seu livro

Político pressionou Carlos Santos Silva para pôr equipas a comprar livros por todo o País.

15:57

Em 2013, Sócrates estava obcecado em pôr o seu livro ‘A Confiança no Mundo’ no Top 10. Mobilizou, através de Santos Silva, equipas que foram de livraria em livraria e adquiriram 7 mil exemplares - gastaram 114 mil euros - que foram depois postos no lixo. Sócrates deu a ordem: "máquina a funcionar".



Seguiram-se semanas de ‘compras’. As equipas deviam pedir recibo para o reembolso: "diz 100 e são 50, tás a ver, sabes como é ", avisa Sócrates a Santos Silva. O objetivo do impacto nas pré- -vendas pela internet falhou: "aquela m... ainda não entupiu... aquilo era para entupir, pá!", lamentou o antigo PM a André Figueiredo, seu assessor.



Nas idas às livrarias estavam Santos Silva e a mulher, o advogado Gonçalo Ferreira, André Figueiredo, o motorista João Perna e Carlos Martins, vice-presidente da Câmara da Covilhã. Chegaram a ser gozados pelos vendedores: "mais 5 [livros]?", o que levou Sócrates a pedir "calma, passar para 3, 2... e fazer mais rotatividade".