"As pessoas atropelaram-se umas às outras na fuga [em Tondela]"

Homem que entrou na associação testemunhou momentos de pânico.

23:40

Um homem que assistiu ao fogo que deflagrou no edifício da Associação Cultural e Recreativa de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, contou à CMTV os momentos por que passou quando entrou no edifício para tentar ajudar as vítimas.



António Carvalho conta que se apercebeu-se do fumo que saía do edifício. "Parti vidros das janelas para que o fumo saísse. Depois entrei pela parte de trás e vi pessoas na escadaria. Vi-as amontoadas, estavam muito desorientadas por causa do fumo", conta à CMTV António Carvalho.

A testemunha conta que se tinha instalado um pânico geral entre as pessoas. Na parte de cima estava a decorrer um torneio de sueca. Terão sido estas a sofrer os ferimentos mais graves.

"As pessoas na fuga atropelaram-se umas às outras".



Pelas 23h30 deste sábado, estava confirmada a morte de 8 pessoas e pelo menos 36 feridos.