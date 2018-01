Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em associação de Tondela faz pelo menos 6 mortos e 60 feridos

SIRESP volta a falhar, após explosão de caldeira.

21:51

O comando nacional da GNR atualizou para seis mortos o balanço do incêndio que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela. Ficaram feridas entre 50 a 60 pessoas, sendo que pelo menos 14 estão em estado grave.



Na associação estavam cerca de 70 pessoas. Decorria um torneio de sueca no andar de cima; no piso de baixo, dezenas de pessoas viam na televisão o jogo Braga-Benfica.



A explosão de uma caldeira provocou o pânico generalizado, com as pessoas que estavam nos dois pisos do edifício a correrem para a porta principal. Várias pessoas ficaram esmagadas e terá sido essa a causa dos ferimentos mais graves.



"Vi fumo a sair do edifício e parti uma janela para entrar. Vi um amontoado de pessoas a tentar fugir. Na fuga, atropelaram-se uns aos outros e vi um monte de pessoas na escadaria. Algumas não se mexiam", conta uma testemunha à CMTV.



O CM apurou que, durante as operações de socorro, o sistema SIRESP, que deveria por em contato direto as várias forças de segurança e de socorro, voltou a falhar.



Fontes do INEM e do Hospital de Tondela confirmam ao CM que, pelas 22h20, estavam confirmadas cinco mortes mortes.



O fogo foi dado como extinto pelas 21h50, uma hora depois de ter sido dado o alerta aos bombeiros (20h51).



Segundo o CDOS de Aveiro, há 130 operacionais e 48 viaturas envolvidos nas operações de assistência às vítimas.



Foram mobilizados para o local dois helicópteros, um do INEM e outro da Força Aérea Portuguesa.



(Em atualização)