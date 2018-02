Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avaliação ambiental pára petróleo

Ministério diz que trabalhos só avançam quando processo estiver concluído.

Por João Mira Godinho | 08:11

A prospeção de hidrocarbonetos na Costa Vicentina está dependente da avaliação de impacte ambiental, que ainda está a decorrer. Só depois, e em caso de serem aprovados, os trabalhos poderão avançar.



A informação foi dada pelo Ministério da Economia, em resposta aos deputados do PCP que pediam a suspensão dos trabalhos - na sequência da prorrogação, por mais um ano, da autorização para a realização de prospeção de petróleo e gás na zona.



O ministério diz que a autorização está suspensa "até à verificação da condição de conclusão dos procedimentos aplicáveis previstos no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental".



E refere que os contributos dos municípios - todos contra a prorrogação - foram importantes, em particular nas questões ambientais.



Providência cautelar começa a ser julgada no tribunal de Loulé

A providência cautelar interposta por diversas associações contra a prospeção de petróleo e gás ao largo de Aljezur começa esta semana a ser julgada no Tribunal Administrativo de Loulé.



Para sexta-feira, 23, está agendada a audição das testemunhas das associações, agrupadas na Plataforma Algarve Livre de Petróleo, e as do Ministério do Mar. As testemunhas do consórcio ENI/GALP, que pretende realizar os trabalhos, devem ser ouvidas, no dia 28, de manhã.



PORMENORES

Prorrogação aprovada

O consórcio ENI/GALP pediu a prorrogação da licença para a prospeção de hidrocarbonetos na Costa Vicentina por mais um ano, que foi aprovada pelo secretário de Estado da Energia.



Três áreas em causa

A autorização engloba as áreas denominadas por Santola, Lavagante e Gamba, ao largo dos concelhos de Odemira, no Alentejo, e Aljezur, no Algarve.