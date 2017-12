Bispo da IURD e diretora de lar em Lisboa separaram irmãos

Pedro, de 27 anos, foi adotado pelo bispo Sidney, depois de ser rejeitado pela filha de Edir Macedo.

Por Débora Carvalho | 21.12.17

Filipe Cardoso, 24 anos, foi adotado por Cristiane Cardoso, filha do bispo Edir Macedo. É um dos netos do líder máximo da Igreja Universal do Reino de Deus, adotado em Portugal, num processo envolto em polémica e suspeitas.





O irmão, Pedro, mais velho, hoje com 27 anos, foi rejeitado. Cristiane e o marido Renato Cardoso, o bispo apontado como o sucessor de Edir Macedo, não quiseram levar Pedro, desejando apenas o irmão, "o menino loiro e de olhos claros". Pedro ficou para trás, separado do irmão, no lar da IURD, na Avenida Gago Coutinho, em Lisboa. O motivo? Um sinal de nascença, grande e peludo, no braço.

Mas Edir Macedo tratou do ‘problema’: pediu que Jaqueline Duran Marques, então diretora do lar da IURD, e o bispo Sidney o adotassem.

Pedro é irmão biológico de Filipe. Os meninos foram entregues no lar da universal pla avó, em 1996, à revelia da mãe. Curiosamente, os dois irmãos, separados na infância, são amigos nas redes socais. Tal como Pedro, Filipe refere que nasceu em Lisboa.

Filipe foi levado para Londres e Pedro para o Brasil. É em São Paulo que Pedro e a mulher residem. No Facebook, fica-se a saber que o jovem será pai em breve. Jaqueline e o bispo Sidney serão avós.

Tal como Fábio, outra das crianças adotadas e que morreu há dois anos de overdose, Filipe experimentou drogas duras e falou abertamente sobre o problema. Desde os três anos que Filipe vive com Cristiane e Renato. Foi levado para Londres em tempo recorde: em apenas três meses, já vivia com os pais adotivos.