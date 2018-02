Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 20 fogos registados na última semana no Algarve

Casos ocorreram em grande maioria no interior da região e foram todos rapidamente dominados.

Por João Mira Godinho | 07:52

Cerca de duas dezenas de pequenos fogos em mato foram registadas, na última semana no Algarve. Os casos ocorreram em grande maioria no interior da região e foram todos rapidamente dominados.



Só no sábado houve três ocorrências, nos concelhos de Silves, Alcoutim e Tavira. Mas desde segunda-feira passada, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, registaram-se incêndios rurais também em Castro Marim, Vila do Bispo, e Loulé. No fim de semana passado, no Ludo, perto da Quinta do Lago, no concelho de Loulé, deflagrou o incêndio que obrigou à mobilização de maior número de meios.



A pouca chuva que se tem sentido é a principal causa para estas ignições, conforme disse ao CM Vítor Vaz Pinto, comandante distrital de Proteção Civil. Recorde-se que face às previsões de manutenção de tempo, na terça-feira, uma equipa do Grupo de Intervenção de Proteção de Socorro da GNR especializada no ataque inicial aos incêndios florestais tinha sido colocada de prevenção no heliporto de Loulé. A equipa deve continuar no local ao longo da próxima semana.