Contramão mata mulher e fere família portuguesa

Condutora em sentido contrário atingiu carro onde seguia a emigrante e outra viatura.

01:30

Uma portuguesa residente em Espanha seguia no lugar do pendura do carro na companhia de três amigas, na autoestrada A1, na zona de Burgos, quando lhes surgiu pela frente um Opel Astra em contramão.



O choque foi inevitável e a portuguesa, de 40 anos, teve morte imediata.



Mais atrás seguia um Audi A6, com uma família portuguesa que regressava a França após as férias de verão em Portugal – e também este carro se viu envolvido no acidente.



Uma bebé de 14 meses e o irmão de 3 anos, bem como os pais, ficaram feridos.



O acidente teve lugar na madrugada de segunda-feira, pelas 04h30, e deixou uma pessoa morta e oito feridas. As autoridades tentam perceber porque razão a condutora responsável pelo acidente circulava em contramão, colidindo de frente com o Citroën C4 onde seguia a vítima mortal, residente na zona de Burgos.



O condutor do Audi não conseguiu evitar a colisão com os carros sinistrados.



Devido ao número de vítimas e à violência do embate, as autoridades espanholas viram-se obrigadas a encerrar a autoestrada naquele sentido. O trânsito só foi restabelecido com normalidade pela manhã.



Condutora não acusou álcool ou drogas

As três mulheres que acompanhavam a portuguesa deram entrada no hospital com prognóstico reservado.



A condutora responsável pelo acidente também sofreu ferimentos graves e a polícia já divulgou que não acusou consumo de álcool ou de drogas.



Já os bebés acabaram por ter alta hospitalar ainda na segunda-feira.



As autoridades tentam agora perceber em que circunstâncias a condutora começou a circular em contramão.