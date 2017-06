Criança inanimada salva por milagre

O menino foi levado para os Hospitais da Universidade de Coimbra e mantém-se em estado grave mas com prognóstico favorável. A mãe e o bebé foram para unidades de saúde locais.

O salvamento de uma criança de quatro anos que já se encontrava inanimada no alcatrão quente, junto ao quartel dos Bombeiros de Pedrógão, foi um milagre vivido pela equipa do INEM que, na noite de sábado, encontrou uma família já desfalecida.Uma jovem mãe levava ao colo um bebé de nove meses que chorava de forma audível enquanto o filho de quatro anos estava já inanimado ao seu lado.O menino estava gravemente ferido. O socorro da equipa do INEM foi acidental. Seguiam no helicóptero que sobrevoava a zona e, por falta de condições de segurança, tiveram de aterrar no quartel dos bombeiros. Ao verem a criança conseguiram reanimá-la e socorrer a mãe e o filho de nove meses que se encontravam, também, com ferimentos graves.