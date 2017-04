Despiste brutal fere 5 militares

Os Bombeiros de Queluz acabaram por socorrer as vítimas, contando ainda com o apoio das corporações da Amadora e Algueirão-Mem Martins, além de duas equipas médicas do INEM. Feita uma primeira avaliação no local, quatro dos militares foram considerados feridos ligeiros. Três foram para o Hospital de Santa Maria e um para o Amadora-Sintra.



Já o condutor, desencarcerado pelos bombeiros, foi em estado grave para o Hospital de São José. Fonte do Exército confirmou ao CM o acidente, realçando que a viatura era civil e que os militares não estavam ao serviço.



Os cinco amigos militares regressavam de carro ao quartel da Carregueira, em Sintra, mas a viagem foi interrompida por um brutal acidente.O Renault onde seguiam acabou por sair da estrada no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, junto à saída para Queluz de Baixo. Os militares, pertencentes ao Exército, ficaram feridos e foram hospitalizados. O condutor foi mesmo transportado em estado grave com múltiplos ferimentos.As autoridades tentam perceber em que circunstâncias se deu o despiste, cujo alerta foi dado pelas 05h25 da madrugada. A violência do embate foi tal que a viatura galgou o separador junto à saída para Queluz de Baixo. O carro acabou por se imobilizar já fora de estrada, com as quatro rodas viradas para cima.