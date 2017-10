'Diabo de fogo' filmado por bombeiro em Arganil

Vitor Hugo captou fenómeno raro durante incêndio em Cepos.

Por Daniela Vilar Santos | 16:24

Um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra o fenómeno do 'Diabo de Fogo' durante um incêndio em Cepos, Arganil. O tornado de fogo, vísivel nas imagens, é uma ocorrência natural rara que acontece em condições bastante específicas de temperatura e comportamento das correntes de ar.O 'Diabo de Fogo' pode durar de alguns segundos a cerca de 20 minutos e pode prolongar-se por vários metros. Quando este tornado se forma desencadeia chamas a alta velocidade que lançam projeções a várias centenas ou mesmo quilómetros de distância.As imagens foram gravadas a 7 de outubro por Vitor Hugo, bombeiro no concelho de Sintra, que integrou a Gruta de Lisboa destacada para combater os incêndios no centro do País.A primeira partilha do vídeo foi feita pela página Bombeiros de Portugal e já conta com mais de 5 mil partilhas e mais de 900 gostos. O 'Diabo de Fogo' já foi partilhado em todo o mundo e já conta, num total, com mais de 2 milhões de partilhas.