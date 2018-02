Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiros feridos em desacatos no Hospital de São João no Porto

Polícia foi obrigada a disparar para o ar. Agressores colocaram-se em fuga depois de tentar atropelar agente.

00:45

Dois enfermeiros e um auxiliar ficaram feridos na noite desta terça-feira, no Hospital de São João, no Porto, em desacatos protagonizados por quatro agressores.



O ataque aconteceu pelas 23h00 na triagem do serviço de Urgência desta unidade hospitalar, depois de um indíviduo se ter queixado de uma alegada demora no atendimento. Os homens atacaram os profissionais de saúde a murro e pontapés.



O agente da PSP, que estava de serviço no posto do hospital, foi obrigado a intervir e chamou uma patrulha que acabou por retirar os agressores para o exterior do local.



Perante uma tentativa de fuga, a PSP disparou para o ar, mas os quatro homens conseguiram fugir, não sem antes tentar atropelar um agente.



Não há informações sobre o paradeiro dos atacantes.



Em atualização