Finalistas revoltados com expulsão de hotel espanhol

"Estava a tomar banho e um segurança entrou, mesmo com a porta fechada. Obrigaram toda a gente a sair dos quartos mais cedo", disse Frederico Pereira, um dos alunos expulsos.

Televisores nas banheiras, extintores descarregados nos corredores, azulejos partidos, colchões atirados pelas janelas e um rasto de destruição que deixou milhares de euros em prejuízo. Foi por este motivo que mil estudantes portugueses foram expulsos de um hotel em Torremolinos, no Sul de Espanha, a meio da viagem de finalistas do secundário.Os donos do hotel garantem que nunca tinham visto "nada igual" e a polícia espanhola já abriu uma investigação para apurar responsabilidades."Pagámos [450 euros] por pensões completas e não foi isso que aconteceu. A comida, a higiene dos quartos e as mudas de toalhas deixaram muito a desejar", disse Miguel Candeias, o responsável pelo grupo de Braga, ao. "Acusaram os portugueses de terem destruído o primeiro andar do hotel mas fui verificar e não vi nada estragado. Escrevemos no livro de reclamações mas deitaram as folhas para o lixo", acrescentou uma aluna que não se quis identificar.