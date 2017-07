Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Coimbra combatido por 300 bombeiros corta A13

Incêndio aproxima-se de uma zona habitacional. Trânsito cortado na zona de Almalaguês.

16:13

Cerca de 300 operacionais, apoiados por cinco meios aéreos, estão a combater esta tarde de domingo um incêndio na freguesia de Ceira, na cidade de Coimbra, indica a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Além dos 300 operacionais e cinco meios aéreos, estão também no combate às chamas 77 meios terrestres, segundo a página da internet da ANPC.



O incêndio aproxima-se de uma zona habitacional. As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança onde proibiram a circulação de pessoas.



A Proteção Civil indica igualmente que o incêndio continua em evolução sem limitação de àrea e começou às 15h10, na localidade de Carvalhosas, na freguesia de Ceira, no concelho da Coimbra.



A Autoestrada do Pinhal Interior (AE13) está cortada na zona de Almalaguês devido ao incêndio que lavra este domingo à tarde no concelho de Coimbra.