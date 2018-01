Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo obriga a evacuar escola na Guarda

Incêndio no tubo de exaustão de uma salamandra.

Por I.J. | 09:15

A escola do 1º ciclo de Vila Fernando, na Guarda, foi esta terça-feira evacuada devido a um incêndio no tubo de exaustão de uma salamandra.



As chamas alastraram ao tecto, em madeira e lã de vidro, obrigando à intervenção dos Bombeiros da Guarda. À chegada dos operacionais, as 13 crianças e os dois professores já estavam no exterior das instalações da escola, não havendo feridos a registar.



Os bombeiros tiveram de retirar algumas telhas e partir o tecto em madeira para extinguir as chamas.



O edifício, de construção antiga, tem duas salas e sofreu danos, pelo que não tem condições para as aulas poderem ser retomadas.