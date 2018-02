Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 29 anos morre em acidente na A3, na Maia

Autoestrada ficou muito condicionada no sentido Braga-Porto.

21:53

Um homem de 29 anos morreu na noite desta quinta-feira na autoestrada A3, na zona da Maia.



Ao que o CM apurou, o acidente aconteceu quando o carro da vítima estaria parado na faixa esquerda da auto-estrada e foi atingido por uma outra viatura, conduzida por uma mulher. A condutora escapou sem ferimentos.



O acidente aconteceu pelas 19h30, no sentido Braga- Porto, pouco depois da área de serviço da Trofa e a cerca de 1 km da saída para a A41. Pelas 21h45, o trânsito ainda estava muito condicionado no local, onde ainda decorriam os trabalhos de retirada das viaturas e limpeza da via. Circulava-se apenas pela faixa central, a velocidade reduzida.



Acorreram ao local - perto das instalações da farmacêutica Bial - os bombeiros de Santo Tirso e de Famalicão, assim como viaturas VMER Famalicão e Santo Tirso. Foram tentadas manobras de reanimação, mas a vítima viria a morrer no local.