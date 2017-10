Mais de 500 ignições no domingo é número inaceitável

Adjunta de operações da Proteção Civil fala em "muita negligência".

Por Lusa | 12:32

Os incêndios que deflagraram no domingo e provocaram pelo menos 31 mortos tiveram na origem "muita negligência", afirmou esta segunda-feira a adjunta de operações da Proteção Civil, que considerou inaceitável o número de 523 ignições.



Patrícia Gaspar afirmou que o número de mortos é provisório e que há zonas onde os meios de socorro ainda não conseguiram chegar, pelo que pode aumentar.



Entre as vítimas mortais estão pessoas que foram encontradas na via pública e pelo menos duas, em Penacova, foram encontradas dentro de um barracão de uso agrícola.



A responsável indicou que os fogos fizeram ainda 51 feridos, 15 dos quais em estado grave.



Quanto aos desaparecidos, não há número definitivo.



Patrícia Gaspar reforçou que o número de ignições no domingo "é inaceitável", salientando que "era preciso cuidado", uma vez que todo o continente estava em alerta vermelho de risco de incêndio, uma condição que se manterá até às 20h00 desta segunda-feira.



"Era difícil pedir mais a este dispositivo", considerou, lembrando que os meios em prontidão são mais reduzidos do que em relação à fase mais crítica do verão.



A porta-voz da proteção Civil afirmou que, pelas 11h00, havia 145 fogos ativos, que mobilizam 5.800 operacionais, mais de 4.000 em combate direto a fogos ativos, apoiados por 1.289 meios terrestres.



Os meios aéreos foram sendo usados com limitações durante a manhã, devido às condições meteorológicas e ao fumo, e Itália disponibilizou dois aviões anfíbios pesados Canadair, no âmbito da cooperação internacional em caso de catástrofe.



Dez pelotões militares estavam em tarefas de rescaldo e 23 grupos de reforço estavam a trabalhar.



O fogo obrigava ainda ao corte de estradas nos distritos da Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Leiria.