Portugal vive o "pior dia do ano" em incêndios

está cortada nos dois sentidos entre Mealhada e Albergaria, devido aos incêndios que atingem Portugal Continental.



A estrada nacional 350, entre os quilómetros 85 e 100, na zona de Pedrógão Pequeno, Sertã, estava este domingo cortada ao trânsito na sequência de um incêndio que lavra naquela região, disse fonte da GNR.



Pelo menos sete estradas nacionais e municipais do norte e centro do país estavam hoje cortadas ao início da tarde.



Ministra da Administração Interna preside à reunião extraordinária na ANPC

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, preside à reunião extraordinária do Centro de Cooperação Operacional Nacional (CCON), a decorrer ao final da tarde deste domingo na Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Fonte do Ministério da Administração Interna (MAI) disse à agência Lusa que a reunião extraordinária foi convocada devido aos incêndios que estão a lavrar no país.



Fazem parte do CCON os agentes de proteção civil, como a GNR, PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica e Instituto Português do Mar e da Atmosfera, além de outras entidades que cada ocorrência em concreto venha a justificar.

A porta-voz da Porteção Civil refere que todos os meios que o páis dispõe estão no terreno.Os incêndios do dia de hoje provocaram ferimentos leves a 23 pessoas, das quais 17 bombeiros e seis civis, disse este domingo a adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar."Temos 17 bombeiros feridos leves, dos quais quatro sofreram queimaduras na Sertã, e seis civis feridos sem gravidade. A maior parte dos ferimentos prendeu-se com inalação de fumos, por parte dos operacionais, sobretudo", disse Patrícia Gaspar.Segundo Patrícia Gaspar, que por essa hora fez um ponto de situação dos incêndios no país, disse que estavam ainda 88 fogos ativos por todo o país, além de 84 outras ocorrências (de vigilância e rescaldo), estando ativos "todos os meios disponíveis no país".A Autoestrada 1