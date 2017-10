Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ingleses morrem em contramão na EN125

Condutor terá feito confusão com as regras da estrada em Portugal e conduzia na faixa esquerda da Variante do Troto.

Por Tiago Griff | 01:30

Um casal de turistas de nacionalidade inglesa morreu, ao final da madrugada de ontem, na sequência de uma violenta colisão entre dois automóveis ligeiros na nova Variante do Troto, em plena Estrada Nacional 125, entre Faro e Almancil.



O carro que levava os dois estrangeiros, que estavam a caminho do Aeroporto Internacional de Faro para apanhar o voo de regresso para Inglaterra, estava a ser conduzido em contramão na altura do acidente, que deixou ainda mais três homens, portugueses, feridos: dois em estado grave e um com ferimentos ligeiros.



A investigação sobre o violento acidente ainda está a decorrer, mas tudo aponta para que o Citroën Elysee do casal estrangeiro - o condutor, de 68 anos, e a mulher, de 56 - estaria a ser conduzido em contramão, pela esquerda, como é regra em Inglaterra. Terá sido por esta confusão que os turistas seguiam naquele lado da estrada na Variante do Troto, em direção a Faro.



Foi numa curva com pouca visibilidade - mas com um traço contínuo que proíbe ultrapassagens - que se deu o acidente: pouco depois das 06h00 não terão visto uma carrinha pickup que seguia no sentido contrário, mas na faixa correta, e deu-se a colisão frontal. O casal teve morte imediata.



O embate foi de tal forma violento que os corpos tiveram de ser desencarcerados do veículo. Os três ocupantes da outra viatura envolvida no acidente, com idades entre 46 e 67 anos, foram assistidos no local e posteriormente transportados para o hospital de Faro, onde, durante o dia de ontem, ainda estavam internados.



Ao que o CM apurou, o casal britânico esteve de férias no Algarve e estava a caminho do Aeroporto de Faro para apanhar o voo de regresso a casa.



O socorro envolveu 32 operacionais e 13 viaturas entre INEM, bombeiros, concessionária da via e GNR, que investiga o acidente.



PORMENORES

Estrada encerrada 3 horas

A Variante do Troto esteve encerrada ao trânsito durante três horas. Entre as 06h15 e as 09h20 estiveram a ser recolhidos os corpos e os automóveis acidentados, e a serem feitas as perícias por parte do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR.



Via aberta em 2016

Esta via foi inaugurada em junho de 2016 como parte da requalificação da Estrada Nacional 125. Tem uma extensão de 2,7 quilómetros e agora serve para desviar o trânsito da estrada do Troto, que já não oferecia condições de segurança.