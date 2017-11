Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgamento de Pedro Dias começa hoje

Responde por cinco crimes de homicídio qualificado, três de sequestro, cinco de roubo e três de detenção de arma proibida.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Pouco mais de um ano depois de ter protagonizado um banho de sangue em Aguiar da Beira (matou três pessoas), Pedro Dias chega a julgamento. Não se sabe ainda se confessará; não se sabe sequer se aceitará depor em tribunal. "Queremos saber porque os matou. Queremos saber o porquê", diz Fátima Espadilha, irmã de António Ferreira, o militar da GNR que sobreviveu à matança.



Entre lágrimas, vidas que ficaram para sempre desfeitas, são muitas as famílias que nunca pararam de chorar. Catherine Azevedo era companheira de Carlos Caetano. Tinha um filho de seis anos de um anterior relacionamento, sonhava construir uma vida em comum com o homem que dizia ser a sua alma gémea.



"Nada, nunca mais será igual", disse também ao CM, a jovem que ainda hoje se mantém agarrada às memórias. "Respostas que não chegam, que talvez nunca as tenha. Terás o teu lugar especial sempre no meu coração, porque um amor como o nosso, jamais irá acabar minha estrelinha", escreveu a jovem no Facebook, pedindo depois ao militar da GNR: "Olha por mim, olha por nós".



Hoje, no início do julgamento, na Guarda, será também a primeira vez que estes familiares irão olhar Pedro Dias nos olhos. Muitos confessam ter medo, outros, como Fátima, garantem estar tranquilos. "O meu irmão está calmo. Só quer contar a verdade. É muito importante para ele que seja feita justiça".



António Ferreira sobreviveu, Liliane Pinto morreu cinco meses depois de ser baleada. Nunca recuperou dos ferimentos, nunca recuperou sequer a consciência. Mas a esperança alimentou a família durante aquele tempo. Acreditavam que seria possível recuperar a filha, que ela melhoraria.



"Senti de manhã que alguma coisa estava mal. Senti que tinha acontecido uma tragédia", disse na altura ao CM a mãe de Filipe Pinto, marido de Liliane, também ela com perguntas que até hoje não tiveram respostas: "Como é que se pode aceitar a morte do filho?", perguntava.



Morre aos 29 anos a cumprir um sonho

Tinha 29 anos e dois sonhos cumpridos: Ser GNR e estar colocado perto de casa. Estava há pouco tempo no posto de Aguiar da Beira, perto dos pais, dos irmãos e da mulher com quem já partilhava a casa. Foi assassinado a sangue frio, por volta das seis da manhã.



A caminho do hospital para tentar ter filho

Iam a caminho do hospital de Coimbra para tentar cumprir o sonho de ser pais. Liliane e Luís sujeitavam-se a consultas de fertilidade e na mala do carro seguiam as ecografias feitas com regularidade naquela unidade de saúde.



Saíram de casa antes das seis da manhã, estavam no sitio errado à hora errada. Liliane foi obrigada a arrastar o corpo do marido, o primeiro a ser assassinado.



Segurança máxima no julgamento que começa hoje

A greve dos guardas prisionais não deverá adiar o julgamento que terá segurança máxima. Esperam-se dezenas de polícias no Tribunal da Guarda, para garantir que não haverá incidentes no julgamento.



Os juízes que compõem o coletivo pediram à Direção Geral dos Serviços Prisionais que providenciasse o transporte de Pedro Dias. O caso, dizem, é prioritário.



"Uma dor que não acaba" deixa família desfeita

Uma família modesta, devastada pela dor de um crime bárbaro. A mãe, Lúcia Caetano, garante que "é uma dor que não acaba". "Há dias melhores e outros que passo a chorar. É muito difícil", contou ao CM, em casa, acompanhada pelo marido e pelos dois filhos, de 15 e 17 anos.



Ambos muito próximos de Carlos Caetano e ambos com dificuldade em superar. Não falam da morte do irmão, refugiam-se no silêncio. "Ele era o meu anjo da guarda aqui na terra, eu não tenho mais ninguém", continua a mãe que lembra "não há dor maior do que perder um filho".



Também o pai de Carlos Caetano, António, vive agarrado às memórias. Todos os dias entra no quarto do filho, agora transformado em museu. "Converso com o meu filho. Sinto-me mais próximo, sinto-o mais perto", diz António que também exige justiça. "Nunca o poderemos perdoar. Ele levou o meu filho que era o meu herói", acrescenta.



A família deverá hoje ir a tribunal. São assistentes no processo e exigem também uma indemnização.



PORMENORES

Bala alojada

António Ferreira continua com uma bala alojada na coluna. Não pode ser operado e continua a correr risco de vida.



Proteção policial

O militar que sobreviveu tem proteção policial. É a única testemunha viva do banho de sangue em Aguiar da Beira.



Sem bens

Pedro Dias não tem bens. Mesmo que seja condenado, dificilmente pagará qualquer indemnização às vítimas.