Lar fantasma da IURD subsidiado pelo Estado

Cartas continuam a chegar à Gago Coutinho, a uma morada que é hoje uma casa particular.

Por Tânia Laranjo | 01:30

O Lar Mão Amiga, na Gago Coutinho, em Lisboa, onde há suspeitas de que no final dos anos 90 tenham ocorrido várias adoções ilegais, continua a receber subsídios do Estado. Mensalmente, chega correspondência ao edifício, hoje uma propriedade particular, dando conta das transferências de dinheiro.



A última carta data de 20 de novembro do ano passado e informa que foram transferidos para o lar mais de 1900 euros. Não se diz quem recebeu, apenas se sabe que o dinheiro foi enviado para uma conta num balcão do Montepio Geral.



O problema é que o lar deixou aquele edifício em 2001, altura em que passou para a rua Cidade de Benguela, em Lisboa. O Instituto de Emprego disse ao CM que o pagamento não é regular e afirma que deve ser um lapso a morada para a qual a carta é enviada: "A Casa de Acolhimento Mão Amiga é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que funciona na rua Cidade de Benguela, Lote 555, em Lisboa. Em 2016 e 2017 foram aprovadas pelo IEFP duas candidaturas a estágios e duas candidaturas de Apoio à Contratação de funcionários desta instituição. Trata-se de apoios concedidos ao abrigo de políticas ativas de emprego, no âmbito das medidas Estágios e Apoios à Contratação", diz o gabinete de imprensa, que vai mais longe: "Não são conhecidas ligações à IURD".



As perguntas continuam a ser várias e mantêm-se sem resposta. É que o Lar Mão Amiga, a que o Instituto de Emprego e Formação Profissional se refere, não tem sequer site, nem se sabe quais são os órgãos sociais.



As últimas referências dão conta de que manteve a ligação à IURD - é a própria igreja que o torna público - mas no edifício não existe qualquer letreiro identificativo.



Escolheu filhos por fotografias e assumiu-o na net

Viviane Freitas, filha de Edir Macedo, confessou na internet que conheceu os filhos através de fotografias. Contou que foi o seu pai quem foi a Lisboa e lhe trouxe imagens do casal.



Diz que se ‘apaixonou’ e foi então buscar Vera e Luís para viverem consigo.



Telefone é afinal um número de fax

Sem site e com a página oficial desativada, tentámos obter através das informações o número de telefone do Lar Mão Amiga. Aí, foi-nos dado um número que afinal não funciona: não é de telefone, é fax.



Bispo de topo ficou com irmão dos netos de líder máximo

A filha de Edir Macedo ficou com dois irmãos, Vera e Luís, e entregou o mais novo, Fábio, ao bispo Romualdo. Nenhuma das adoções foi legal e os menores acabaram por ir morar com Alice Trindade. Regressaram aos ‘pais da IURD’ já na maioridade.



Filme sobre vida de bispo vai estrear já em abril

A longa metragem ‘Nada a Perder’, que conta a vida do bispo Edir Macedo, vai estrear em abril deste ano. O filme revelará a trajetória de Macedo, desde a juventude até à criação da Igreja Universal do Reino de Deus, passando pela compra da Rede Record.



O filme também não fugirá às polémicas na qual a igreja se viu envolvida. Numa das cenas um pastor da IURD vai mesmo pontapear a imagem de uma Santa (o que efetivamente aconteceu) e haverá ainda revelações sobra a compra da TV Record.



Sabe-se também que o ator que vai dar a vida a Edir Macedo é Petrônio Gontijo , que já atuou em várias novelas da Record. "Para além dos dízimos, os pastores têm agora de conseguir angarar dinheiro para o filme. As metas a atingir foram aumentadas e todos sabem que não podem falhar", conta ao CM o ex-bispo Miguel Monteiro.



IURD publicitava

Em 2011, a EURDNews, uma publicação da Igreja Universal, fazia publicidade ao Lar Mão Amiga. Já não pertencia oficialmente à IURD, mas a ligação mantinha-se.



Legal em 2004

Saiu da Gago Coutinho em 2001, mas só em 2004 é que a instituição foi legalizada pela Segurança Social. As últimas referências davam conta de que acolhia 14 crianças.



Casa foi vendida

Depois da IURD ter deixado a Gago Coutinho, em 2001, o espaço ainda foi alugado por várias empresas. Há cerca de três anos que é uma moradia particular.



Edifício em Camarate

Antes da Gago Coutinho, o Lar Mão Amiga funcionou em Camarate. Também aí terão sido adotadas crianças de forma irregular.



Ajuda investigação

A IURD emitiu um comunicado dando conta de que se congratula com a investigação da PGR. Garante que fornecerá todos os elementos ao processo.