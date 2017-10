Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeireiro preso em Barcelos por atear fogo com isqueiro

Homem de 53 anos foi detido esta terça-feira.

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga anunciou esta terça-feira a detenção de um madeireiro de 53 anos suspeito de ter ateado pelo menos um incêndio florestal na sua área de residência, numa freguesia de Barcelos.



Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, com recurso a um isqueiro, terá ateado fogo numa estrada florestal densamente povoada de eucaliptos e pinheiros bravos, com habitações na proximidade.



Acrescenta que foi a intervenção de populares que evitou "danos mais elevados".



O detido vai ser levado a tribunal, para interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.



Em 2017, a Polícia Judiciária já identificou e deteve 114 suspeitos do crime de incêndio florestal.