Mãe vai a enterrar e bebé luta pela vida

Sílvia Martins, 39 anos, que morreu em colisão na segunda-feira, é enterrada esta tarde.

Por Ana Palma | 01:30

Sílvia Gomes Martins, a condutora de 39 anos que morreu numa colisão com um camião limpa-fossas na segunda-feira, na EN 124, em S. Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, vai esta quinta-feira à tarde a enterrar, enquanto a filha bebé, que ficou gravemente ferida no acidente, continua a lutar pela vida no hospital de Faro, onde está internada.



Fonte hospitalar confirmou ao CM que a menina continua "na Unidade de Cuidados Intensivo Pediátricos", sendo o seu prognóstico "reservado".



Sílvia Martins era casada e deixa ainda outro filho menor. Residente em Monte Boi, São Bartolomeu de Messines, Sílvia Martins era professora. "O Agrupamento de Escolas de Silves encontra-se mais pobre. Perdeu, de forma trágica, uma excelente professora e amiga. Descansa em paz, Sílvia Martins", lê-se na página do Facebook do agrupamento.



O funeral realiza-se pelas 16h00 de hoje, na igreja Matriz de São Bartolomeu de Messines, seguindo, após as cerimónias fúnebres, para o cemitério de São Bartolomeu de Messines (Cemitério Novo).



O corpo da vítima mortal encontra-se desde esta quarta-feira à tarde em câmara-ardente na capela de São Sebastião, em São Bartolomeu de Messines.