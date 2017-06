Marcelo emocionado na chegada a Pedrógão

Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se na madrugada de domingo a Pedrógão Grande, em Leiria, onde um grande incêndio matou 19 pessoas e fez 21 feridos.

À chegada, o Presidente da República emocionou-se ao abraçar o secretário de estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

Após reunião com as equipas de comando das operações no local, o Presidente da República deu as condolências à família das vítimas mortais e manifestou um "profundo calor humano" e apoio a todos os meios envolvidos no local, destacando os bombeiros, a GNR, o Exército e a Segurança Social.

Disse ainda que no caminho até ao teatro das operações viu "cabos caídos e acessos difíceis".

