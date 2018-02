Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“O meu filho morreu e nasceu novamente”

Jovem foi espancado por grupo de cinco jovens na Noite Mágica de Carnaval, em Ovar.

Por Ana Silva Monteiro | 08:56

"Tive uma discussão com a minha namorada e afastei-me para estar um pouco sozinho. Foi aí que fui surpreendido por um grupo de cinco rapazes que me espancaram. Só me lembro de estar deitado no chão a levar pontapés e depois de acordar já no hospital".



As palavras são de João Gabriel, de 19 anos, que foi brutalmente agredido na Noite Mágica do Carnaval, em Ovar. O jovem ficou desfigurado, com hematomas no corpo e vários dentes partidos. O caso vai ser agora tratado na justiça.



A noite era de festa, mas acabou de forma trágica. As brutais agressões deixaram o jovem muito tempo inconsciente. A vítima foi levada para o hospital de Santa Maria da Feira, mas devido aos graves hematomas foi transferido para o hospital de Santo António, no Porto.



"Eram cinco os rapazes e conheço um deles, mas não sei o motivo das agressões. Agora tenho medo de sair de casa sozinho e vergonha por causa do meu aspeto. Tenho os dentes partidos e ainda me dói muito o corpo", contou ao CM a vítima, visivelmente abalada com a situação.



A família tenta de todas as maneiras ajudar o jovem a ultrapassar o trauma. "Nenhuma mãe merece ver o filho naquele estado. O meu filho morreu e nasceu novamente. Esta situação no carnaval de Ovar não é nova. Contei a história nas redes sociais e são muitas as pessoas que já passaram pela mesma situação. As autoridades têm que estar alerta para estas situações", diz Márcia Serrano, mãe da vítima.