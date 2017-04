Tudo o que se sabe sobre o avião que caiu em Tires

Symbios Orthopédie, com sede na suíça.De acordo com as informações avançadas pelas autoridades, o avião levaria a bordo quatro pessoas, incluindo o piloto, que teria nacionalidade francesa. Nenhum dos ocupantes terá sobrevivido.





O avião, de fabrico americano, tem dois motores e uma autonomia de voo máxima de 2.739 km. Pode atingir cerca de 550 km/h de velocidade máxima. Tem capacidade para transportar dois pilotos e até seis passageiros, dependendo da carga e configuração utilizada.



Segundo o comunicado do Aeródromo Municipal de Cascais, o avião tinha acabado de descolar de Tires com destino a Marselha quando se despenhou no parque de descarga de mercadorias do supermercado Lidl.

