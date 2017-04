Cinco mortos confirmados em queda de avião em Tires

Veja as duas explosões após queda de avioneta em Tires

As primeiras imagens da queda de avião e Tires

O que achou desta notícia?







81.2% Muito insatisfeito

81.2% 1.4%

1.4% 3%

3% 4.3%

4.3% 10.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







81.2% Muito insatisfeito

81.2% 1.4%

1.4% 3%

3% 4.3%

4.3% 10.1% Muito satisfeito pub

Uma avioneta despenhou-se esta segunda-feira em Tires. Há cinco mortos confirmados.O aparelho, com matrícula da Suíça, tinha quatro ocupantes e todos terão morrido. O avião era pilotado por um francês, que morreu carbonizado.Para além dos ocupantes da aeronave, também uma pessoa que não seguia no aparelho perdeu a vida no embate.O aparelho caiu junto ao Lidl e a 150 metros de uma escola primária.A aeronave descolou do aeródromo de Tires, tendo-se despenhado cerca de dois mil metros depois da descolagem, causando pelo menos duas explosões. Do acidente resultou um incêndio, que está a ser combatido pelos bombeiros.De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, encontram-se no local 82 operacionais de socorro, apoiados por 28 viaturas.No local já se encontra o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Filipa Ribeiro, filha do proprietário de uma pizzaria que fica a 200 metros do local do acidente, conta aoqueouviu "um grande estrondo", por volta das 12h00. "Um cliente nosso viu o avião a cair", conta.Em atualização