Pai de menina morta por avioneta culpa piloto

Piloto em voo de treino perdeu o único motor e, em vez de aterrar na água, escolheu o areal da Caparica. Duas pessoas morreram.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Todos os manuais mandam amarar. Aterrar na água quando a aeronave está em emergência junto à praia. Ainda para mais como esta quarta-feira à tarde estava o areal de S. João da Caparica, com centenas a aproveitar o sol e o mar.



O instrutor de voo da empresa G Air não o fez. Aterrou na areia e matou duas pessoas, uma menina de 8 anos e um homem de 56, atropelando-as com a avioneta. Vai ter de se justificar hoje ao Ministério Público: a procuradora de Almada ordenou que o piloto não fosse ouvido por mais ninguém antes desse momento. Deverá indiciá-lo por dois homicídios negligentes. Ele e o aluno já foram constituídos arguidos.



Sofia, de 8 anos, brincava com o pai, a irmã e o tio junto ao mar. Um pouco ao lado estava o homem de 56 anos, com os pés na areia molhada. A mesma areia que o piloto da avioneta escolheu para a aterragem de emergência, após o Cessna em que fazia um voo de instrução entre Tires e Évora ter perdido o único motor.



O pai de Sofia ainda conseguiu salvar a filha mais velha. No pânico, Sofia foi atingida na cabeça. A outra vítima nas pernas. Tiveram morte instantânea.



O piloto, um instrutor de 56 anos, seguia com um aluno numa aula de navegação. Vão ser ambos interrogados pelo Ministério Público de Almada. Tomou a decisão errada: aterrar na praia. Vai ter de a justificar à Justiça.



O alerta foi dado pelas 16h50 para a torre do aeródromo de Tires. ‘Mayday’ (emergência), declarou o instrutor, anunciando "falha do motor" e que iria "aterrar na praia". As testemunhas referem que a avioneta surgiu "baixinha" e "silenciosa", indiciando um motor parado.



Vinha de norte para sul e apanhou primeiro o homem e depois a menina, eram 16h51.



O caso está a ser investigado pela PJ de Setúbal e pela investigação criminal da Polícia Marítima de Lisboa.



Pai viu filha ser colhida pela aeronave

O pai da menina de oito anos brutalmente colhida e morta pela avioneta que aterrou, desgovernada, no areal de São João da Caparica, descreveu minutos depois a forma como toda a família viveu a tragédia de ontem à tarde. Estava a brincar com as filhas e com os sobrinhos quando reparou que a aeronave voava perto do paredão.



"Disse aos meninos para correrem e disse à Sofia para correr atrás de mim. Quando vi que os outros meninos estavam em segurança, voltei para trás para buscar a Sofia quando a vi ser colhida pela aeronave e constatei que estava cadáver", disse à TVI.



Depois, há relatos que recordam o pai da criança a tirar satisfações do piloto da aeronave.



"Ele fez uma trajetória reta desde o paredão até aqui. Eu quando perco o controlo do meu carro não consigo ter uma trajetória tão reta. Ele quis aterrar sem qualquer preocupação com o resto. A preocupação dele foi aterrar com segurança" sem se preocupar com a multidão no areal pelas 16h50 (o alerta às autoridades é das 16h51), acrescentou o pai de Sofia, para quem os pilotos deviam ter desviado a avioneta para o mar, procurando uma amaragem que não pusesse terceiros em perigo.



Meia centena no socorro

Quase 50 elementos de várias entidades policiais e de socorro foram esta quarta-feira mobilizados para o local da tragédia, mas pouco havia a fazer. Apenas uma jovem, que sofreu escoriações nos braços ao tentar escapar da aeronave, precisou de receber assistência médica.



"Os pilotos devem sempre afastar-se das pessoas, para dentro do mar"

O ex-diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves Álvaro Neves explicou que a amaragem é a situação normal – o procedimento que se ensina nas escolas de aviação – quando uma aeronave precisa de aterrar de emergência junto a uma praia com pessoas.



"O que se deve fazer é afastar-se para dentro do mar", explicou o atual perito da Agência Europeia de Segurança da Aviação, justificando a opção tomada com a aflição do piloto, que escolheu a aterragem mais fácil, no areal.