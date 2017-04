Pescador desaparecido há três dias encontrado com vida

O que achou desta notícia?







O pescador, de 63 anos, que estava desaparecido desde quinta-feira em Amares, foi encontrado pela GNR numa pequena ravina, este domingo, na fronteira entre as freguesias Torre e Caldelas, que compõem o concelho.O homem, que se encontrava imobilizado e com várias escoriações, foi transportado para o Hospital de Braga. Apesar de se encontrar fragilizado, o pescador estava consciente do que lhe tinha acontecido e capaz de comunicar com os militares.Segundo oapurou, o homem terá caído para a ribanceira quando regressava a casa na quinta-feira, após um dia de trabalho.