Preços baixos atraem turistas problemáticos

Desordeiros de Albufeira causam desacatos no Aeroporto de Faro





Durante a madrugada de ontem apenas foram registadas pequenas situações pontuais, rapidamente controladas pelos militares.



Entretanto, na sequência dos desacatos, na tarde de segunda-feira, o presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, e Desidério Silva, reuniram-se com o comando da GNR na região, e pediram que fosse reforçada a segurança na avenida Francisco Sá Carneiro (a rua dos bares da Oura), o que aconteceu logo nessa noite, com a presença de militares da GNR a cavalo e binómios homem-cão, além das patrulhas apeadas e de carro.Durante a madrugada de ontem apenas foram registadas pequenas situações pontuais, rapidamente controladas pelos militares.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Região de Turismo do Algarve (RTA) está preocupada com a imagem transmitida por situações como a que aconteceu na madrugada de segunda-feira, na rua dos bares da Oura, em Albufeira. Para o presidente, Desidério Silva, para atacar o problema é preciso acabar com os pacotes de férias a preços muito baixos."Com a [elevada] procura que se tem registado no Algarve não faz sentido estar a oferecer pacotes como o que trouxe o grupo de turistas que causaram os desacatos", refere Desidério Silva, ele próprio ex-presidente da Câmara de Albufeira. Conforme onoticiou, o grupo de cerca de 600 jovens britânicos, que se envolveu em confrontos com a GNR, aproveitou um pacote denominado ‘Portugal Invasion’, em que era oferecida uma semana de férias em Albufeira por 600 euros."Quando os operadores fazem esses preços, acabam por atrair turistas problemáticos e não é essa a imagem que queremos passar enquanto destino", diz ainda Desidério Silva. "Temos de nos afirmar pela qualidade", acrescenta o presidente da RTA.