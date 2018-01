Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP investiga onda de furtos de viaturas

Faro é a cidade com mais casos, seis, e já foi levado um veículo de Vila Real de Santo António.

Por Tiago Griff | 09:12

Pelo menos sete automóveis foram furtados, desde o início do ano, em Faro e Vila Real de Santo António. A PSP, que está a investigar os casos, tem um suspeito identificado e, para já, não relaciona o número de furtos com a existência de uma rede que se dedique a este tipo de crime. Os últimos ataques foram em Faro, no passado fim de semana.



Eram perto das 03h00 deste sábado quando o proprietário de um Audi A3 ouviu o barulho do motor do automóvel a trabalhar.



Estranhou, foi à varanda de casa, perto do Centro de Saúde Faro, e ainda conseguiu ver duas pessoas a saírem do carro e a fugir. Tinham arrombado a porta com um pé de cabra e, pelos fios que estavam já fora do tablier, percebeu que tinham feito uma ligação direta.



Esta foi uma de duas situações goradas que se juntam a sete furtos de viaturas concretizados registados desde o início do ano na área da PSP.



O mais recente foi uma carrinha de mercadorias, levada da zona da estrada da Saúde, também em Faro, este fim de semana.



Quatro outros casos aconteceram igualmente na capital algarvia e um verificou-se em Vila Real de Santo António. Um dos veículos furtados, um Audi 80, foi recuperado esta quarta-feira em Almancil, no concelho de Loulé, pela GNR.



"Ainda é prematuro dizer que se trata de uma rede. Temos uma pessoa identificada, suspeita de furtar alguns dos veículos", afirmou ao CM fonte do Comando da PSP de Faro, que investiga as situações.